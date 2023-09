Oudenaarde gaat extra investeren om ruimtes waar wandtapijten hangen beter te klimatiseren

Oudenaarde gaat honderdduizenden euro's investeren in de ruimte waar de historische wandtapijten gaan hangen. Oudenaarde was in de zestiende eeuw een van de grootste productiecentra van wandtapijten. Ondertussen zijn de wandtapijten wereldwijd verspreid, maar de stad Oudenaarde wil de wandtapijten van over de hele wereld weer, zij het tijdelijk, naar de stad krijgen om tentoon te stellen. "Maar grote musea stellen hoge eisen als het gaat om wandtapijten in bruikleen te geven, zo moet onder meer de ruimte een constante temperatuur hebben en daarvoor is extra geld nodig", laat schepen Stefaan Vercamer(CD&V) weten.