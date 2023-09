In beslag genomen auto's van patsers voortaan in beveiligde kooi in Kortrijk: vaak duurdere auto's waar ze mee opscheppen

Driften, gevaarlijk inhalen, systematisch overlast veroorzaken: het levert niet alleen een boete of rijverbod op, maar ook een inbeslagname van standaard één maand. Zo wordt alle risico op een herhaling van dit gevaarlijke gedrag tijdelijk tegengegaan. Als het nodig blijkt, dan kan de politie of de burgemeester een langere inbeslagname tot zes maanden opleggen. Die procedeure loopt los van het gerecht.

Kortrijk wil in beslag genomen auto's van zogenaamde patsers voortaan in een beveiligde kooi zetten, op de ondergrondse parking Veemarkt. In andere steden en gemeenten worden de auto's gestald bij garagisten of bij de politie, "maar dat is duur en onpraktisch", zegt hoofdcommissaris Devid Camerlynck van de Kortrijkse politie.

"We willen die wagens niet open en bloot, in weer en wind buiten laten staan. Het is ook niet de bedoeling dat we die mensen op kosten jagen met takelkosten of stallingskosten. Dikwijls zijn het duurdere, sportievere auto's waarmee opgeschept wordt. We willen die auto's veilig kunnen opbrengen, zodat er geen schade is nadien."