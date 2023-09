PFAS gevonden in grondwater rond station Kwatrecht: “opletten met putwater, groenten, fruit en eieren”

Tijdens een verkennend bodemonderzoek op een terrein aan de Brusselsesteenweg, op de grens van Melle en Kwatrecht (Wetteren), zijn PFAS gevonden. Die mogelijk kankerverwekkende stoffen zitten onder meer in antiaanbakpannen en kleding, maar ook in blusschuim van de brandweer.

Omdat het pand op de grens van Melle en Kwatrecht in 2005 getroffen werd door brand, liet de eigenaar van het pand een bodemonderzoek uitvoeren.

“Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater”, laat de gemeente Melle weten. “Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal maatregelen in een gebied rond de site.” Dat gebied strekt zich uit over Melle, Wetteren en Heusden (Destelbergen).