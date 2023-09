Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Wat als je moeder jarenlang verzweeg wie je echte vader is?"

Lolo (23) groeide samen met haar broers en zussen op bij haar alleenstaande moeder. Haar vader woonde ondertussen in een ver, exotisch land. Drie jaar geleden kwam haar moeder met haar nieuwe vriend thuis. "Ze vertelden me dat ik het resultaat was van hun affaire, 24 jaar geleden. Mijn moeder was op dat moment nog getrouwd met mijn "officiële" vader."

"De nieuwe vriend van mijn moeder, die dus mijn biologische vader blijkt te zijn, stond erop om met een schone lei te beginnen. Maar ik vind het nog altijd moeilijk om me voor hem open te stellen. Ik weet ook niet of ik wel een band wil met deze man. Zeker omdat ik zo goed als zonder vader ben opgegroeid."

"De situatie heeft ook gevolgen voor de band met mijn moeder. Het voelt ook allemaal aan als een groot verraad. Weet jij raad?"