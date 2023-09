Riemst maakt 10 schoolomgevingen veiliger

“Wanneer je als autobestuurder de schoolomgevingen in Riemst binnenrijdt, zal je ook een groot en rood vlak zien waarop ‘school’ staat. Daardoor weet je meteen dat je moet opletten”, vult Christian Bamps (CD&V), schepen van Verkeersveiligheid, aan. “Op dit moment staan er 9 octopuspalen, we zullen ook 35 octopusbeugels plaatsen zodat de kinderen niet zomaar de straat over lopen. We legden 5 extra zebrapaden aan en we zullen zoveel mogelijk fietszones invoeren.”

De scholen hopen dat deze herinrichting meer ouders aanzet hun kinderen met de fiets te laten komen. “Hopelijk kunnen we de ouders en kinderen nu motiveren nog meer te voet of met de fiets te komen”, zegt Anja Slangen, directeur van VBS Zichen-Zussen-Bolder. “Op woensdagen en vrijdagen is het hier nog drukker. Iedereen wil dan zo dicht mogelijk bij de school parkeren. We hopen dat dat nu wat vlotter zal verlopen.”