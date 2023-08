Schepen roept op om zich aan de verkeersregels te houden in Grimbergen

"Maar aan het begin en het einde van een schooldag is het rond de school vaak een chaos van kinderen en (groot)ouders op de fiets, te voet en met de auto", gaat Roosen verder. "Dat maakt de schoolomgeving onoverzichtelijk en dus ook onveilig. Daar komt vaak foutief gedrag bij kijken. Ik wil dus een warme oproep doen aan kinderen, ouders en grootouders om zich strikt aan de (verkeers)regels te houden."

De schepen somt daarbij vijf vuistregels op. "Pas je snelheid aan in schoolomgevingen. Parkeer correct en gebruik randparkings indien mogelijk. Kom liefst met de fiets of te voet naar school. Zorg voor een goede fietsuitrusting en steek veilig over. De infrastructuur is er, nu moeten we ook een gedragsverandering realiseren."