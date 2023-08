School in Dendermonde start schooljaar met 70 leerlingen op de wachtlijst

School GO! Talent in Dendermonde legt voor het eerst een wachtlijst aan. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt de directeur: "De afgelopen jaren zijn we gestegen van 440 naar 1.000 leerlingen. We botsen op onze infrastructurele grenzen, waardoor we leerlingen naar andere scholen moeten doorverwijzen. Er staan op dit moment zeventig leerlingen op de wachtlijst. Daar komen er elke dag nog bij."

"Vooral de vraag naar onze technische opleidingen is enorm gestegen de laatste jaren. Je merkt dat de populariteit gestegen is. De vraag naar een goede stielman en de betere verloning zijn daar redenen voor. In ons aanbod kun je een mooie carrière maken als je afstudeert. Dat inspireert veel toekomstige leerlingen."