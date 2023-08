Hasselaar koopt sigaar die ooit nog in mond van Winston Churchill zat: "Zijn tandafdruk staat er nog in" 

De kerstkaart en het kunstwerk kreeg Schrijvers er tot zijn grote verrassing bij. Het maakt de ervaring alleen maar mooier. "Ik was op vakantie en moest via telefoon bieden. Als je dan op de achtergrond die hamer hoort gaan, kan je het niet geloven. Hoeveel ervoor betaald is, ga ik niet zeggen. Maar het gaat om best wat geld. Wat de fantasie nog voedt, is dat de tandafdrukken van Churchill er nog instaan. Hij was de man die constant met een sigaar in zijn mond rondliep. Natuurlijk ga je er na verloop van tijd op knabbelen om die in je mond te houden."