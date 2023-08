Stad Mechelen verkoopt gronden in Kontich: terrein wordt een nieuw bos

Zo'n twaalf hectare aan gronden aan de Bosstraat in Waarloos, een deelgemeente van Kontich, wordt omgevormd tot een nieuw bos. Het terrein is eigendom van de stad Mechelen en de stad verkoopt de gronden voor meer dan één miljoen euro aan de gemeente Kontich en Natuurpunt. Dat was een logische keuze zegt Mechels schepen voor landbouw en patrimonium Arthur Orlians (Open VLD). "We verkopen die gronden systematisch en bieden ze in eerste instantie aan, aan de betrokken gemeente en Natuurpunt."