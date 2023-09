Nieuw verkeersplan in Tielt: 650 nieuwe verkeersborden en een heel wat wegmarkeringen moeten verkeer veiliger maken

Tielt is druk bezig met de voorbereiding voor het nieuw verkeersplan. Op 16 september start de testfase in het centrum van Tielt, later dit jaar worden ook de deelgemeenten aangepakt. Daarvoor moeten er 650 verkeersborden geplaatst of veranderd worden, bovenop heel wat extra wegmarkeringen.

"Het was geen simpele opgave", legt schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) uit. "Eind april wisten we hoe we het verkeer wilden aanpakken in de stad. Het was een intensieve logistieke operatie om te bepalen welke verkeersborden en wegmarkeringen op welke plaats nodig waren volgens de wegcode. Daar was meer tijd voor nodig dan voorzien, maar over twee weken zijn we volledig klaar om het nieuwe plan in uitvoering te brengen."