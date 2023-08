Zes munten en één medaille: Amerikaanse tijdscapsule van 200 jaar oud geeft na verder onderzoek toch zijn inhoud prijs

Na de ontdekking van de loden kist in de militaire academie van West Point in de Amerikaanse staat New York werd die vondst onder grote belangstelling geopend. Die plechtige ceremonie in aanwezigheid van jonge soldaten in opleiding was via livestream te volgen. De kist werd enkele maanden geleden al teruggevonden, tijdens restauratiewerken aan het bronzen beeld van de Poolse vrijheidsstrijder Thaddeus Kosciuszko op de site van West Point.