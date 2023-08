Ruim 2 miljoen dagtoeristen trokken deze zomer naar Antwerpen

Ook de hotelsector zelf is daarover tevreden. "We zien mooie cijfers. Er was een bezettingsgraad van 70 procent, daarmee komen we in de buurt van het cijfer van 2019", zegt Didier Boehlen van de Antwerp Hotel Association. "De gemiddelde kamerprijs stijgt, maar het is nog niet helemaal rendabel. Zo hebben we hogere personeels- en energiekosten. Maar we kijken positief naar de toekomst."