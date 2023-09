Tramverkeer tussen Boechout en Antwerpse halte Harmonie tijdlang onderbroken door kapotte bovenleiding

De trams op de lijnen 7 en 15 van De Lijn konden de hele ochtend niet rijden tussen Boechout en halte Harmonie in Antwerpen. Daardoor reden er ook geen trams door Mortsel. "Vanochtend rond 5.45 uur ontdekten we dat er geen stroom op de bovenleiding zat", zegt Karen Van der Sype van De Lijn.

"Het is niet duidelijk wat de stroomstoring heeft veroorzaakt, maar aangezien er geen stroom was, was er ook geen voeding en konden de trams niet rijden. Om reizigers toch op naar hun bestemming te brengen, hebben we drie pendelbussen ingelegd."