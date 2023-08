VRT snoeit in 2024 verder in personeelsbestand, zonder naakte ontslagen

Eind april kondigde de VRT-directie het Transformatieplan aan. In dat plan staat dat de openbare omroep het tegen eind 2025 het jaarlijks met 25 miljoen euro minder moet doen. Daarnaast wil de openbare omroep ook meer inzetten op de digitalisering om VRT in een snel veranderend medialandschap relevant te houden.

Als gevolg van het Transformatieplan werd in een eerste fase al flink gesnoeid in het personeelsbestand van de VRT. In november 2023 werd een 50-tal medewerkers ontslagen en zo'n 60 voltijdse equivalenten werden niet vervangen na een pensionering of vrijwillig vertrek. 69 mensen die meewerken aan "Thuis" werden dan weer ondergebracht bij productiehuis Eyeworks. De vakbond had het over "een van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VRT".