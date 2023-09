Van kop tot teen in de modder: Modderdag in Hechtel-Eksel lokt zo'n 500 bezoekers

Mats was een van de enthousiastelingen: "Het is echt heel leuk om in het modderbad te spelen. Ik zit helemaal onder de modder, van kop tot teen. Dat komt omdat ik in het modderbad gesprongen ben en plat op mijn buik terechtkwam." Ook Fien amuseerde zich te pletter: "Ik heb een glittertattoo laten zetten en daarna ben ik in het modderpad gaan spelen. Het is heel koud en diep, ik hang helemaal onder de modder. Wij sprongen als eerste in de modder en dat was heel leuk."