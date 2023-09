Vandalen vernielen elf strandcabines in De Panne: "Ze hebben ook een speciale badhanddoek gestolen"

Uit enkele cabines werden kussens en ligbedden gestolen en in zee gegooid. Elianne: "Of er andere spullen gestolen werden, weten we nog niet. We wachten daarvoor tot onze klanten komen. Van één man weet ik wel al dat hij een speciale badhanddoek kwijt is. Dat is een handdoek die je alleen kan krijgen als je bij het leger hebt gewerkt. Ik vind dat echt jammer voor iemand die ons land gediend heeft."

Uitgerekend vandaag is het de laatste dag van de strandverhuring. "Morgen geeft iedereen de sleutel terug en zullen de cabines afgebroken worden. We weten nu al dat die mensen zwaar geschrokken zullen zijn en misschien volgend jaar geen cabine meer zullen willen huren.”