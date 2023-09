Vlaams muziekarchief verhuist naar Gent: 40.000 platen en cd's op weg naar KASK en conservatorium 

"Het zal wellicht nog even duren vooraleer het archief voor iedereen toegankelijk is", zegt Overbergh. "We zijn op zoek naar de beste manier om de collectie tentoon te stellen aan de muziekliefhebber. We willen zorgen dat je kan luisteren naar de muziek zonder dat je daarvoor per se de platen fysiek in je handen moet hebben."

"We denken extra goed na over de organisatie van het archief, want de collectie zal zeker nog groeien. Er zijn ondertussen al 13 andere archieven die onze hulp vragen bij hun zoektocht naar een nieuwe locatie."

Het Kunstenpunt hoopt de collectie tegen het najaar open te stellen voor publiek.