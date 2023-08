Vlaamse perenteelt is klimaatneutraal

Goed nieuws voor perentelers, hun vak blijkt klimaatneutraal te zijn. Dat besluit de Boerenbond na onderzoek van de KU Leuven en het ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

De KU Leuven bracht de impact van de perenteelt in kaart. Het gaat dan over de uitstoot van de machines en koelcellen. Het verbruik zou liggen tussen de 43 en 65 kg CO₂ per ton peren.

Het ILVO berekende op zijn beurt de opslag van koolstof in de perenboomgaard. "Percelen met meerjarige laagstamfruitbomen bevatten een grotere hoeveelheid koolstof dan andere landbouwsystemen. Dat is te wijten aan enerzijds de opslag van koolstof in het hout en anderzijds de toename van de bodemkoolstof door de gevallen bladeren, snoeihout, de permanente grasmat, afgestorven boomwortels en het gebruik van stalmest. De verzamelde data tonen aan dat er jaarlijks 1,19 ton koolstof per hectare bijkomend wordt opgeslagen, wat het equivalent is van 128 kg CO2 per ton peren", zo laat het ILVO weten.