Extra geld voor de kinderopvang? Wat met stikstof? Regering-Jambon begint aan laatste jaar 

De regering hoopte midden juli om het stikstofakkoord dat het in maart had gesloten – ook toen ging dat gepaard met een crisis - om te zetten in een decreet. Dat is nodig om de afgesproken maatregelen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen te doen dalen, ook effectief in werking te laten treden. Maar de ministers begonnen zonder een compromis over het decreet aan hun zomervakantie.