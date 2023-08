Trump pleit onschuldig voor verkiezingsfraude in Georgia

Want volgende week woensdag, op 6 september, moest Trump samen met 18 andere verdachten voor de rechtbank van Fulton County in Georgia verschijnen. Normaal gezien moet Trump daar fysiek bij aanwezig zijn, maar de wet in Georgia staat beschuldigden toe om daar van af te zien. Op dat recht doet de voormalige president nu beroep. In de plaats dient hij een formeel pleidooi in via gerechtelijke dossiers.