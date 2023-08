Remco Evenepoel is niet langer de leider in de Ronde van Spanje. Hij verliest de rode trui aan Lenny Martinez die vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton bleef en tweede werd in de daguitslag. De dagzege gaat naar Sepp Kuss van Team Jumbo-Visma. In de groep favorieten reden zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard een halve minuut weg van Remco Evenepoel. Lees meer op Sporza.