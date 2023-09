Watermolen "Nieuwe Molen" in Alken dreigt van Vlaamse erfgoedlijst te verdwijnen

De watermolen "Nieuwe Molen" in de Molenstraat in Alken dreigt van de lijst voor onroerend erfgoed te verdwijnen. Vlaams minister Matthias Diependaele van Onroerend Erfgoed (N-VA) is de Vlaamse erfgoedlijst aan het herbekijken. De Nieuwe Molen in Alken dreigt van de lijst te verdwijnen, omdat een deel van de gebouwen van de molen zijn verbouwd. Oppositieraadslid Paul Dirickx (CD&V) hoopt dat het zover niet komt en roept de gemeente en de erfgoedraad in Alken op om in actie te schieten. De kwestie wordt vanavond besproken op de gemeenteraad in Alken.