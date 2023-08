Na de golf van coups in Afrika: zijn staatsgrepen besmettelijk?

In Afrika lijkt wel een golf van coups aan de gang. In Gabon hebben militaire leiders de president afgezet en de macht overgenomen. Die staatsgreep komt er slechts een maand na die in Niger en is al de achtste in de regio sinds 2020 (zie kaart hieronder). En dan zwijgen we nog over de mislukte couppogingen in landen als Guinee-Bissau, Gambia, Sao Tomé en Principe… Kunnen we spreken van een domino-effect?