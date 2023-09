Zottegemse politie klist bende fietsendieven die gestolen fietsen meenamen op trein

We zien de diefstallen de laatste jaren toenemen, vertelt de burgemeester. "Vooral sinds de komst van duurdere fietsen. De elektrische fiets heeft een grotere waarde." Maar Zottegem heeft het voorbije jaar maatregelen genomen om de diefstallen tegen te gaan. Volgens de burgemeester gaat het aantal sinds 2022 in dalende lijn. "We hebben aan de achterkant van het station een mobiele camera en aan de fietsenstalling is een muur afgebroken waardoor er meer sociale controle is. Dat werpt vruchten af."