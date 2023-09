Zwembad FLOW blijft open in september: "We willen de valse start goedmaken"

Of het zwembad eind september voor lange tijd zal sluiten, valt nog af te wachten. Pool is Cool denkt eraan om ook in de winter zwemdagen te organiseren. Een concreet plan is er nog niet, maar de ambitie wel. "Vroeger werkten we met een waterfilter die we moesten huren en aan het einde van de zomer weer binnenbrachten", zegt Steinbrück. "Met ons nieuwe natuurlijk waterfiltersysteem kan er in principe op elke dag van het jaar gezwommen worden."