Mama van zeven kinderen uit Stalhille bereidt zich voor op eerste schooldag: "Georganiseerde chaos"

De keukenschuif met brooddozen, plastic dozen en verdwaalde deksels is redelijk indrukwekkend. "Iedereen heeft zijn eigen doos en kleur. Ik zet ze in volgorde van leeftijd en begin ze te vullen. Ik sta gewoon op en begin", zegt Annelies.

Er is zelfs ruimte om wat extraatjes in de dozen te stoppen. "Mijn dochter die voor de eerste naar het middelbaar gaat, wou graag wraps vandaag. Dat doe ik met plezier. Ik probeer ook altijd genoeg groentjes in de doos te stoppen. Al heb ik één dochter die verlekkerd is op boterhammen met choco. Ze zou het elke dag eten."