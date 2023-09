Actie verkeersveiligheid in Kruibeke veroorzaakt verwarring bij inwoners: "We dachten dat de kerk in brand stond"

Voor burgemeester Antoine Denert (D.E.N.E.R.T) is de eerste schooldag altijd het moment om een nieuwe verkeersveilige actie te lanceren. Dit jaar wilde hij verkeersveiligheid op een zeer visuele manier onder de aandacht brengen. "Rook staat symbool voor oorlog, en het verkeer is een continue oorlog waarvan iedereen het slachtoffer is of kan zijn", vertelt Antoine Denert. "Het brengt een sfeer van oorlog en gevecht mee, en daarmee wil ik de mensen choqueren." Maar de rookpluim zorgde in Kruibeke voor bezorgdheid, want inwoners dachten dat hun kerk in brand stond. Daar was niets van aan en de hulpdiensten wisten de bewoners vlug gerust te stellen, want ze waren op de hoogte van de nieuwe actie van de burgemeester. De verkeersveilige actie is wel vroeger stopgezet, want ook een rookpluim kan voor verkeersonveilige situaties zorgen.