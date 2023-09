Advocaten van Pichal dienen klacht in tegen De Morgen bij Raad voor de Journalistiek: "De artikels bevatten foutieve informatie en verzinsels"

Meesters Walter Damen en Davina Simons zijn niet te spreken over een aantal artikels die donderdag online en vrijdag in de krant zijn verschenen over de 'zaak-Pichal'. "De artikels bevatten foutieve informatie en verzinsels, waardoor de lezer geen onderscheid meer kan maken tussen fictie en realiteit. Dergelijke publicaties geven allerminst blijk van deugdelijke journalistiek", klinkt het. Ze gaan daarom klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek.