Basiliektoren van Tongeren officieel opengesteld voor het publiek: 300 treden naar de top

Voor het eerst in de geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren is de toren voor het ruime publiek toegankelijk. Bezoekers kunnen de 300 treden naar de top trotseren om daar te genieten van een indrukwekkend uitzicht. Tijdens de beklimming kom je meer te weten over de geschiedenis van de toren en heb je een uniek zicht op de beiaard. Voor wie het niet mogelijk is om de toren te beklimmen, zal er binnenkort een virtuele tour beschikbaar zijn.