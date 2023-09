Scholieren in Mortsel starten 1 september verkleed als bouwvakker: "Het is hier nog een werfzone"

In basisschool Ten Dorpe in Mortsel is het schooljaar op een bijzondere manier gestart. Kinderen stonden er vrijdagochtend voor de schoolpoort verkleed als bouwvakkers. "Ons jaarthema is "bouwen" omdat we begonnen zijn aan de bouw van een nieuw gebouw", zegt directeur Stef Donckers. "Het is hier een echte werfzone. Om er toch een leuke activiteit van te maken, mochten de kinderen verkleed komen als bouwvakker. Dat is goed gelukt want we zien veel helmen en werkmateriaal."