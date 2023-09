Beer uit nationaal park in Italië doodgeschoten, parkwachters op zoek naar welpjes 

De beer was doodgeschoten. De politie kon de schutter snel identificeren en de man is opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De directeur van het nationaal park zegt dat de beer waarschijnlijk over het hek van het park was gekropen, maar dat ze nog nooit mensen heeft aangevallen. "Ik kan me niet voorstellen dat het hier om zelfverdediging ging", zegt hij in de Italiaanse krant La Repubblica. Jagen op beren is in Italië verboden.