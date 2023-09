Proefproject met bus tussen Poperinge en Noord-Franse stad Hazebrouck: "Sneller naar Marseille dan met de auto"

De dienstregeling van de bussen is afgestemd op de treinuren van de stations in beide steden. “Vanuit Hazebrouck kan je zelfs de TGV nemen met een vlotte verbinding naar onder meer Parijs, Lyon en Londen”, zegt Poperings burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Zo raak je bijvoorbeeld sneller en goedkoper in de Zuid-Franse stad Marseille dan met de auto. Omgekeerd kunnen Fransen dan weer vlotter onze vrijdagmarkt en ons zwembad bereiken. Ook woon-werkverkeer willen we op deze manier duurzamer maken.”