De Lijn zoekt nog oplossing voor 485 leerlingen in bijzonder onderwijs in Limburg die langer dan 90 minuten op de bus zitten

Tot nu toe kan De Lijn voor bijna 94 procent van de kinderen in het bijzonder onderwijs in Limburg de ritten beperken tot 90 minuten. Dat betekent dat ruim 6 procent of bijna 485 kinderen wel nog altijd langer onderweg is. Ze moeten dus rond 7 uur 's ochtends al op de bus stappen om op tijd op school te geraken, en 's avonds komen ze pas rond 18 uur weer thuis.

"Dat is inderdaad heel lang, maar het is ook echt niet eenvoudig", verklaar minister Peeters. "Sommige kinderen moeten 60 kilometer rijden om op school te geraken, in volle ochtendspits is het heel moeilijk om dan onder die 90 minuten te blijven."