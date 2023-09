Buurtcomités positief na eerste overleg met minister-president over criminaliteitsproblemen in Brusselse wijken

Een tienkoppige delegatie van zo’n veertig Brusselse buurtcomités is vrijdag voor een eerste keer rond de tafel gaan zitten voor een overleg met minister-president Rudi Vervoort (PS), om de vele drugs- en criminaliteitsproblemen in en rond de hoofdstad te bespreken. “We hebben geen concrete beloftes gekregen, maar we zijn tevreden met het overleg”, klinkt het.

Vorige week publiceerden enkele tientallen buurtorganisaties een open brief waarin ze het onveiligheidsgevoel in hun wijken aankaartten. “Velen willen niet dat hun kinderen hier nog opgroeien”, zei Eric Vandezande van het wijkcomité IJzer-Sainctelette. Naar aanleiding van hun brief nodigde Brussels minister-president Rudi Vervoort de buurtbewoners vrijdagvoormiddag uit voor een eerste overleg.

“We hadden de indruk dat ze de problemen op straat al vrij goed kenden”, zegt Vandezande over die eerste ontmoeting. “We hebben geen concrete beloftes gekregen voor maatregelen, maar we kregen wel te horen dat onze problemen worden besproken in de eerstkomende regionale veiligheidsraad. Volgens Vandezande hield de delegatie een goed gevoel over aan het overleg. “Ze hebben zich geëngageerd om in contact te blijven met ons”, zegt hij. “Er komen dus nog gesprekken. Dat is niet zo slecht vinden we, voor een eerste contact met de minister-president. We zijn tevreden, maar in de nabije toekomst hebben we wel concrete maatregelen nodig.”