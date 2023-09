CD&V Gent wil onafhankelijke doorlichting van de stad en sober beleid na verkiezingen: "Focus op de kerntaken"

In de visietekst is amper aandacht voor sociale thema's. "We beseffen dat we daar sowieso dicht aanleunen tegen de andere partijen en de oplossingen die zij voorstaan. Dat betekent niet dat we er niet mee bezig zijn. Er komt nog een gedetailleerd programma met punten over armoede en het woonbeleid. We willen met deze tekst vooral tonen waarin we het verschil maken met de andere politieke formaties", verklaart Heyndrickx.