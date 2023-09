Andy De Brouwer opent pop-uprestaurant: dineren in glampingtenten langs de Zenne in Halle   

In de gerechten die hij de tafelgasten voorschotelt, wil Andy vooral de gastronomische troeven uit de streek uitspelen. "Het menu is opgebouwd rond typische producten uit de streek van het Pajottenland en de Zennevallei", klinkt het bij de restauranthouder. "Zo verwerken we onder meer Geuze- en Lambikbieren, Lembeekse escargots, Brusselse plattekaas en wilde Belgische eend in de gerechten. Als apotheose van de avond kiezen we voor Halse Krotten, een lokaal snoepje met kandijsiroop."