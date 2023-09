Volwassenenonderwijs CVO Crescendo opent nieuwe modecampus Tivoli in Mechelen

Eefje Van Asch, die al enkele jaren de opleiding Lingerie volgt, is alvast onder de indruk. "We hebben een rondleiding gekregen en het is wel een hele verbetering hier. Het voelt moderner aan. Er is heel veel licht en veel meer ruimte. Voor veel mensen is het handig dat we op de gelijkvloerse verdieping zitten. De campus is ook heel goed bereikbaar met de fiets en met de auto."