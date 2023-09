De Lijn neemt afscheid van 40 jaar oude kusttrams

De Lijn neemt afscheid van de oude kusttram. Die kwam maar liefst 40 jaar geleden in dienst. Momenteel rijden er nog 12 exemplaren van rond. Alle 48 nieuwe kusttrams zijn intussen in roulatie. Daarom kan de oude kusttram dus met pensioen. En dat gebeurt met een evenement op zaterdag 23 september in de werkhuizen van De Lijn in Oostende.