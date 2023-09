Vicepremier De Sutter "vraagt met aandrang" dat staatssecretaris De Moor toch opvang geeft aan alleenstaande mannelijke asielzoekers

Elke asielzoeker heeft normaal gezien recht op onderdak en eten, terwijl zijn of haar asielprocedure loopt. Maar voldoende opvangplaatsen is al langer een probleem in België.

Bevoegd staatssecretaris de Moor gaf eerder deze week Fedasil - het agentschap dat de asielopvang regelt in België - de opdracht om alleenstaande mannen niet langer toegang te geven in de asielopvang. Volgens haar is dat nodig om te vermijden dat door de opvangcrisis families met kinderen op straat zouden moeten slapen.

Vicepremier De Sutter vraagt nu "met aandrang" dat staatssecretaris de Moor haar instructie terugtrekt. Dat plaatst ze op X. (het voormalige Twitter). "We moeten extra plaatsen creëren voor het te laat is", klinkt het.

Het is een kwestie van mensenrechten, poneert De Sutter scherp. "Als anderen rond de regeringstafel ook willen dat mensenrechten in ons land worden gerespecteerd, verwacht ik dat zij ook kleur bekennen." Eerder liet De Sutter al weten dat ze de beslissing van staatssecretaris de Moor "enorm betreurde" en dat ze binnen de regering een gesprek wilde.