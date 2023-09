Hoe gaat het er echt aan toe op een assisenproces? Feit en fictie uit "De twaalf" ontrafeld

In het juryzaaltje belt een van de juryleden - Simon - even naar huis om te horen hoe het gaat met zijn vrouw, die in een rolstoel zit. Realistisch?

In principe mogen juryleden tijdens het proces hun gsm gebruiken, om bijvoorbeeld het thuisfront te verwittigen dat de zitting lang kan duren en dat ze later zullen thuis zijn. Ze mogen wel niet spreken over de assisenzaak zelf.

Dat is anders tijdens het beraad over de schuldvraag. Op dat moment worden de gsm's afgenomen tot na het beraad, en mag de jury dus geen enkel contact hebben met de buitenwereld, dus: geen internet, geen televisie, geen gsm. Een extreem voorbeeld zagen we onlangs tijdens het beraad van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016. Dat duurde maar liefst 18 dagen, en al die tijd was de jury afgesneden van de buitenwereld op een geheime locatie. Op zich is dat niet de normale gang van zaken, want doorgaans gaat zo'n beraad door in het gerechtsgebouw zelf. Of dat ook in deze zaak het geval is, zullen we over enkele afleveringen zien.