Wandelaar ziet zeldzame zwarte ooievaar in Anderlecht

In Anderlecht is een bijzondere bezoeker langsgekomen. Een wandelaar kon er een foto nemen van een zeldzame zwarte ooievaar. Het is een indrukwekkende vogel: zijn snavel en poten steken fel af tegen zijn zwarte verenkleed, dat in de zon een paars-groene gloed krijgt. De zwarte ooievaar is een vogel uit de familie van de ooievaars.

In tegenstelling tot zijn witte tegenhanger, is de zwarte ooievaar een erg schuwe vogel. De ooievaars broeden niet in kolonies of op daken, maar helemaal alleen, ergens diep in het bos. Tijdens de broedperiode krijg je deze soort amper te zien, maar de trekperiode is het ideale moment om er een te spotten.