Deelgemeenten van Sint-Gillis-Waas krijgen tegen februari 2024 elk een geldautomaat

Woordvoerder van Febelfin Isabelle Marchand legt uit dat de overheid een akkoord heeft met de financiële sector "dat in elk van de 581 Belgische hoofdgemeenten minstens 1 één geldautomaat moet staan. Anderzijds is er rekening gehouden met de spreiding en wil men de afstand tot de automaten zo klein mogelijk houden." De overheid springt bij voor de financiering van die automaten.

In stedelijke gebieden moet er een automaat zijn binnen de twee kilometer, "om wachtrijen te vermijden". In tussengebieden is dat binnen de drie kilometer. In landelijke gebieden, met minder dan 300 inwoners per vierkante kilometer, is het vijf kilometer. Door deze regels is het mogelijk dat er in de ene deelgemeente wel een geldautomaat staat en in de andere niet.

Voor Sint-Gillis-Waas betekent het dat er geen verplichte automaat moet komen in de deelgemeenten. Maar omdat er vraag naar is van de inwoners, wil de gemeente er toch een voorzien. De gemeente moet die dan zelf financieren.