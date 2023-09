Opstand in meerdere gevangenissen in Ecuador, tientallen cipiers en agenten gegijzeld

Ecuador is de laatste jaren steeds meer veranderd in een zeer gewelddadige maatschappij, zoals die ook in Mexico en Colombia te zien is. Gewapende bendes en drugskartels met banden met Mexicaanse en Colombiaanse kartels bestrijden elkaar om smokkelroutes en territorium in handen te krijgen of te houden.

De nationale politie noteerde in de eerste zes maanden van dit jaar al 3.568 gewelddadige overlijdens. In 2022 waren dat er 2.042 in dezelfde periode. In heel 2022 werden 4.600 gewelddadige overlijdens vastgesteld, dubbel zoveel als in 2021 en het hoogste aantal ooit in het land.