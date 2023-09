Eerste steen gelegd voor nieuw gebouw Provinciale Kunsthumaniora Hasselt

Sinds 2017 wordt de eerste graad mee opgenomen in de humaniora, maar door plaatsgebrek is er nood aan een nieuw gebouw. "Het aantal leerlingen in de eerste graad is de laatste jaren enorm gestegen", vertelt adjunct-directrice Greet Nivelle. "We gebruiken nu een aantal containers als tijdelijke leslokalen, maar we wisten al snel dat er een andere oplossing nodig was. Daarom zijn we heel blij dat het nieuwe gebouw er komt."