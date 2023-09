Emotionele leerkrachten en teleurgestelde ouders op eerste schooldag bij Optimum in Genk: "Als we op 1 oktober geen nieuws hebben van de minister, moeten we definitief sluiten"

"Nu is het afwachten wat de minister zal beslissen. Hij heeft nog geen ja of nee gezegd, er moeten nog bepaalde dingen onderzocht worden. Het gaat over het bestuur, maar meer weten we niet. Hoelang het gaat duren, weten we ook niet", aldus de pedagogisch directeur. Coördinerend directeur Ramazan Erbas hield een speech om de ouders te verwelkomen. "Als we op 1 oktober geen nieuws hebben van de minister, moeten we definitief sluiten. Maar we blijven hoopvol".