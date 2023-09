Geen dure betalingsherinneringen meer na één onbetaalde factuur

Als het gaat over een contract waarbij je regelmatig diensten of goederen krijgt, zoals een krant, dan is een gratis herinnering beperkt tot 3 keer per jaar. Zodra je als consument voor een vierde factuur een herinnering ontvangt, dan kan je gevraagd worden om wél een vergoeding te betalen. Die is maximaal 7,50 euro plus de verzendkosten. Je krijgt minimum 14 dagen de tijd om te betalen.