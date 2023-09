Gemeenteraad Alken gaat akkoord met overstap naar politiezone Limburg Regio Hoofdstad

Het is nu officieel: Alken stapt uit de politiezone Kanton Borgloon en sluit aan bij de zone Limburg Regio Hoofdstad. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. De politiezone Kanton Borgloon brokkelt dus verder af, want door de geplande fusie van de gemeenten Kortessem en Hasselt, stapt ook Kortessem over naar LRH.