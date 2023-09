Tegenstanders op Vlaams niveau vinden elkaar in Lier: Groen en CD&V trekken samen naar de kiezer 

Missie 2500 wil ook nieuwe gezichten aantrekken. "Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat we onze ramen en deuren openzetten voor sociaal geëngageerde stads- en dorpsgenoten", zegt huidig CD&V-raadslid Stijn Coenen.

De gezamenlijke stadslijst is opmerkelijk want op Vlaams niveau staan CD&V en Groen lijnrecht tegenover elkaar in het dossier van de landbouw en het stikstof. "We merken in onze eerste gesprekken dat veel sociaal bewogen Lierenaars blij zijn dat ze eindelijk hun energie kunnen kanaliseren zonder zich te moeten binden aan een bestaande nationale partij", zegt Coenen.

Lier wordt sinds 2019 bestuurd door een meerderheid van N-VA en Open VLD. "We hebben uiteraard de ambitie om te wegen op het beleid. Daarom bundelen we de krachten op een authentieke manier die in Vlaanderen nog maar zelden gezien is", besluit Geert Marrin van Groen-Lier&Ko.