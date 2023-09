Hellend vlak van Ronquières wordt vanaf zaterdag opnieuw in gebruik genomen

Het is mogelijk dat de uren waarin het hellend vlak van Ronquiès gebruikt mag worden, nog zullen worden aangepast. Dat zal afhangen van de waarnemingen.

Sowieso zal de infrastructuur de komende weken intensiever worden opgevolgd "om de oorzaken van de ongewone slijtage te achterhalen en de situatie te verhelpen".

Het scheepvaartsverkeer op het kanaal Brussel-Charleroi werd op 22 augustus stilgelegd ter hoogte van het hellend vlak. Een inspectie had toen een technisch defect blootgelegd. In juni was het hellend vlak ook al anderhalve week buiten gebruik.