Hevige regen speelt Brusselse verkeer parten: verschillende tunnels tijdlang afgesloten

Alvast in de hoofdstad heeft het verkeer te lijden onder het regenweer. Brussel Mobiliteit laat weten dat de Vleurgattunnel richting Ter Kameren is afgesloten voor het verkeer. Ook de Kunst-Wettunnel was een tijd afgesloten, in beide richtingen, maar die is intussen weer open, net als de Hallepoort richting Basiliek.

De Brusselse brandweer zegt met een tiental interventies bezig te zijn en er staan er nog in de wachtrij. In Jette ligt het tramverkeer stil op de Tentoonstellingslaan door wateroverlast. Er zijn vervangbussen ingelegd.

Ook in West-Vlaanderen is het nat. De brandweerzone van de Westhoek heeft de brandweer al meerdere interventies moeten doen. Het gaat dan vooral om straten die even blank komen te staan.